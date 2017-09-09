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Estado

Incêndio em Venda Nova tem suspeita de origem criminosa

Fogo começou na noite de quinta-feira e se estendeu até a noite de sexta-feira

Publicado em 09 de Setembro de 2017 às 11:15

Publicado em 

09 set 2017 às 11:15
O incêndio que atingiu o município de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, pode ter origem criminosa. É o que afirma o tenente-coronel Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. O incêndio começou na noite de quinta-feira (7) e se estendeu até a noite de sexta-feira (8). De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram identificados quatro focos de incêndio. Na manhã deste sábado (9) não havia mais focos de incêndio. Ninguém ficou ferido.
ENTREVISTA TENENTE CORONEL WAGNER BORGES.mp3

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