Incêndio em Venda Nova tem suspeita de origem criminosa

O incêndio que atingiu o município de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, pode ter origem criminosa. É o que afirma o tenente-coronel Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. O incêndio começou na noite de quinta-feira (7) e se estendeu até a noite de sexta-feira (8). De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram identificados quatro focos de incêndio. Na manhã deste sábado (9) não havia mais focos de incêndio. Ninguém ficou ferido.
ENTREVISTA TENENTE CORONEL WAGNER BORGES.mp3