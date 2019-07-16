Incêndio em vegetação: entenda o que está acontecendo no ES

Ao longo dos últimos dias casos de incêndios têm chamado a atenção no Espírito Santo – em especial na região Sul do Estado. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) informa que queimadas estão proibidas até dia 31 de outubro devido ao período mais seco do ano e depois desta data, somente com autorização do Instituto. Contudo, elas continuam a ocorrer.