Incêndio em vegetação: entenda o que está acontecendo no ES

Ao longo dos últimos dias casos de incêndios têm chamado a atenção no Espírito Santo – em especial na região Sul do Estado. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) informa que queimadas estão proibidas até dia 31 de outubro devido ao período mais seco do ano e depois desta data, somente com autorização do Instituto. Contudo, elas continuam a ocorrer.
Em menos de 24h foram registradas pelo menos oito ocorrências de incêndio em vegetação nos municípios de Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Alegre e Mimoso do Sul. O Corpo de Bombeiros passou mais de doze horas combatendo os focos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o subgerente de Controle Florestal do Instituto, Fabrício Zanzarini, detalha o cenário. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Fabricio Zanzarini - 16-07-19.mp3