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Incaper explica cenário de temperaturas baixas no ES

O frio que fez com que várias cidades capixabas batessem recorde de baixas temperaturas nesta segunda-feira (7), chegou também às montanhas do Espírito Santo

Publicado em 08 de Agosto de 2017 às 20:56

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

08 ago 2017 às 20:56
O frio que fez com que várias cidades capixabas batessem recorde de baixas temperaturas nesta segunda-feira (7), chegou também às montanhas do Espírito Santo. Os moradores da Região Serrana registraram o frio e a névoa que tomou conta da região na manhã desta terça-feira (08). Segundo o Instituto Climatempo, por exemplo, Vitória registrou novo recorde de frio para o ano, até agora. A mínima na estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia registrou 13,8°C. Na região serrana, em Venda Nova do Imigrante, a mínima observada foi de 5,9°C. Em Santa Teresa, fez 9,3°C e em Afonso Claudio, 10,6°C. Ainda segundo o Inmet, em Alegre, no sul do estado, o termômetro registrou 11,8°C.
Mas, afinal, o quem gerado todo esse frio no ES? Até quando esse fenômeno irá continuar? Para nos ajudar a tirar essas dúvidas vamos conversar com a equipe de meteorologia do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural) sobre o assunto. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Professor Mario Vasconcelos - 08-08-17.mp3

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