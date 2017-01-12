Incaper alerta sobre necessidade do consumo racional de água para fevereiro

Mesmo com a chuva que caiu na madrugada desta quinta-feira (12), em especial, na Grande Vitória, o Incaper alerta que, como já ocorre tradicionalmente em anos anteriores, o mês de fevereiro não deverá ser de muito volume de chuva no Espírito Santo.

Segundo o meteorologista do Incaper, Ivaniel Foro Maia, é importante que a população mantenha o consumo racional de água, neste mês, para garantir o gerenciamento do volume.

Ainda segundo o meteorologista, nesta madrugada, o maior volume de água foi registrado na região de Nova Almeida, na Serra, com 37 milímetros de água entre quinta (12) e sexta-feira (13).