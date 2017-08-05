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INCA alerta para o risco de alimentos ultraprocessados

Cerca de 13 em cada 100 casos de câncer no Brasil são atribuídos ao sobrepeso e a obesidade, sugerindo uma carga significativa de doença pelo excesso de gordura corporal

Publicado em 05 de Agosto de 2017 às 12:21

Publicado em 

05 ago 2017 às 12:21
Cerca de 13 em cada 100 casos de câncer no Brasil são atribuídos ao sobrepeso e a obesidade, sugerindo uma carga significativa de doença pelo excesso de gordura corporal. Essa é uma das razões para o lançamento que ocorreu, ontem, do documento Posicionamento do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva Acerca do Sobrepeso e Obesidade.
Nesse sentido, o INCA (Instituto Nacional de Câncer) tem alertado para o risco do consumo de alimentos ultraprocessados e também vem mostrando como os consumidores podem se proteger, prevenindo, assim, vários tipos de câncer. Confira uma entrevista com Maria Eduarda Melo, nutricionista responsável pela Unidade Técnica de Alimentação, Nutrição e Câncer do INCA (Instituto Nacional de Câncer) sobre o assunto. Confira!
Entrevista John Gomes com Maria Eduarda Melo - 05-08-17

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