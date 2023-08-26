Inauguração da Ciclovia da Vida e ampliação da Terceira Ponte neste domingo (27)

Acontece neste domingo (27) a inauguração da Ciclovia da Vida (“Ciclovia Detinha Son”) e das obras de ampliação das faixas da Terceira Ponte, a partir das 8h. A programação será em duas partes, a primeira às 8h30 com a realização do Pedalaço da Paz 2023, prosseguindo à tarde, a partir das 16h, com o Festival Luzes pela Vida, que acontecerá no Cais das Artes, na Capital. Pela manhã, a expectativa dos organizadores é de que mais de quatro mil ciclistas atravessem a Ciclovia da Vida e a Terceira Ponte. A partir das 8h, a Terceira Ponte será totalmente fechada para que os ciclistas de Vila Velha possam vir para a Praça do Papa, onde será a concentração.
Às 9h30, os ciclistas iniciam o Pedalaço pela Paz, com previsão de que 700 passem a Ciclovia da Vida e o restante dos ciclistas e pedestres passem pelas pistas da Terceira Ponte. A faixa da direita será liberada para pessoas que queiram fazer a travessia a pé. A partir das 11h30, a Terceira Ponte será totalmente liberada e a Ciclovia da Vida já funcionará normalmente. A partir das 16h, o Cais das Artes receberá três mil pessoas para acompanhar o show de drones que faz parte da programação de inauguração da Ciclovia da Vida e da ampliação da Terceira Ponte. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN -Entrevista Patricia Vallim - Fabio Damasceno - 26-08-23