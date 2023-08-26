Inauguração da Ciclovia da Vida e ampliação da Terceira Ponte neste domingo (27)

Acontece neste domingo (27) a inauguração da Ciclovia da Vida (“Ciclovia Detinha Son”) e das obras de ampliação das faixas da Terceira Ponte, a partir das 8h. A programação será em duas partes, a primeira às 8h30 com a realização do Pedalaço da Paz 2023, prosseguindo à tarde, a partir das 16h, com o Festival Luzes pela Vida, que acontecerá no Cais das Artes, na Capital. Pela manhã, a expectativa dos organizadores é de que mais de quatro mil ciclistas atravessem a Ciclovia da Vida e a Terceira Ponte. A partir das 8h, a Terceira Ponte será totalmente fechada para que os ciclistas de Vila Velha possam vir para a Praça do Papa, onde será a concentração.