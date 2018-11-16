Imunização é fundamental para evitar doenças respiratórias em bebês

O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é o principal agente causador de infecção respiratória em crianças nos primeiros anos de vida e pode ter efeito ainda mais grave em bebês prematuros, cardiopatas e portadores de doença pulmonar crônica. Apesar de não estar no período em que sazonalmente ocorre em maior incidência, entre fevereiro e abril, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) alerta sobre a importância da imunização de bebês. Isso porque, segundo a SBP, é importante reconhecer crianças que podem adquirir o vírus para a prevenção antes do início da temporada de sua maior circulação. Confira mais detalhes em uma entrevista com o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Dr. Renato Kfouri.