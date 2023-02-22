Imunização com vacina bivalente contra a Covid-19 começa na próxima semana no ES

De acordo com o Ministério da Saúde o plano de vacinação contra a Covid-19 deste ano começa na próxima segunda-feira, dia 27 de fevereiro. As pessoas serão vacinadas com o reforço do imunizante bivalente da Pfizer. A pasta anunciou que grupos mais expostos ao risco da doença e que foram vacinados com ao menos duas doses da vacina monovalente receberão a bivalente. No Espírito Santo, mais de 700 mil pessoas estão aptas a receberem as vacinas bivalentes contra a doença. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin, fala sobre o assunto.