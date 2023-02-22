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Saúde

Imunização com vacina bivalente contra a Covid-19 começa na próxima semana no ES

Quem explica é o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 10:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 fev 2023 às 10:36
Ampolas das vacinas Coronavac/Butantan, AstraZeneca/Fiocruz e Cominarty/Pfizer contra a Covid-19
Ampolas das vacinas Coronavac/Butantan, AstraZeneca/Fiocruz e Cominarty/Pfizer contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
De acordo com o Ministério da Saúde o plano de vacinação contra a Covid-19 deste ano começa na próxima segunda-feira, dia 27 de fevereiro. As pessoas serão vacinadas com o reforço do imunizante bivalente da Pfizer. A pasta anunciou que grupos mais expostos ao risco da doença e que foram vacinados com ao menos duas doses da vacina monovalente receberão a bivalente. No Espírito Santo, mais de 700 mil pessoas estão aptas a receberem as vacinas bivalentes contra a doença. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin, fala sobre o assunto. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 22-02-23.mp3
DIVISÃO POR ETAPAS
Fase 1: pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas e pessoas em instituições de longa permanência;
Fase 2: pessoas entre 60 e 69 anos;
Fase 3: gestantes e puérperas;
Fase 4: profissionais de saúde.

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