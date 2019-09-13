Imunidade parlamentar é garantia constitucional mas não ilimitada

A fala do deputado estadual Capitão Assumção (PSL), que ofereceu R$ 10 mil a quem matar o criminoso que assassinou uma mulher em frente à filha de 4 anos, em Cariacica, tem grande repercussão e desperta a dúvida sobre até que ponto vai a sua imunidade parlamentar em relação a possíveis implicações processuais. Para especialistas do direito o discurso pode ser considerado crime e extrapola a garantia constitucional, além de ferir o estado democrático de direito. São avaliações de esfera administrativa, no âmbito da Assembléia Legislativa, e outra que pode ser um processo criminal. Ouça a entrevista à Rádio CBN Vitória do advogado e professor de direito Raphael Bold.
Entrevista - Fabio Botacin - Rafael Bolt - 13-09-19