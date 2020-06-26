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COVID-19

Imunidade de quem contraiu coronavírus pode ser superior a um ano

É o que explica o médico sanitarista, Doutor em Epidemiologia e pesquisador da Fiocruz, Daniel Soranz

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 jun 2020 às 11:31
Em meio à pandemia do novo coronavírus, boa parte das pessoas têm se questionando se, afinal, quando tudo isso passar aqueles velhos hábitos do cotidiano poderão ser retomados. Ir ao cinema, frequentar restaurantes ou malhar em academias são algumas das atividades que devem demorar mais à normalidade. Outras, no entanto, já devem ser retomadas no próximo mês de julho. É o que afirma o médico sanitarista, Doutor em Epidemiologia e pesquisador da Fiocruz, Daniel Soranz.
O pesquisador divide em três grupos a volta à nova rotina. O primeiro grupo daqueles que já contraíram a Covid-19; o segundo grupo daqueles que não são idosos e nem sofrem de comorbidades. E por último, o grupo dos idosos e pacientes crônicos. Ao contrário do que foi divulgado, Daniel Soranz explicou que os estudos apontam sim para uma imunidade superior a um ano para quem já contraiu o novo coronavírus. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Daniel Soranz - 26-06-20

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