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Saúde e Nutrição

Imunidade: como trazer a alimentação como aliada no dia a dia!

Ouça as dicas da comentarista Roberta Larica

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 11:23

Publicado em 

27 abr 2026 às 11:23
Suco verde, shot da imunidade
Suco verde, shot da imunidade Crédito: Pexels
Nesta edição do “Saúde e Nutrição”, com a comentarista Roberta Larica, o assunto em destaque é como a alimentação pode auxiliar no fortalecimento na imunidade. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde e Nutrição -27-04-26.mp3

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