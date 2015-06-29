Impostômetro registra marca de R$ 1 trilhão

O Impostômetro instalado na sede da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), em Vitória, registra nesta segunda-feira (29) a marca de R$ 1 trilhão em tributos. O dado é referente aos impostos municipais, estaduais e federais pagos por todos os brasileiros desde o dia 1º de janeiro. A marca é alcançada em tempo recorde: em 2014, o valor foi atingido apenas no dia 12 de agosto. Em entrevista ao CBN Vitória, o vice-presidente da Federação das Indústrias no Estado, Gibson Reggiani, ressalta que os produtos brasileiros já estão majorados em 35% no mercado internacional, o que compromete as exportações. Também destacou que o Espírito Santo gera cerca de R$ 18,5 bilhões ao ano em impostos, no entanto, recebe apenas 6,78% em investimentos. Segundo estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), órgão responsável pela metodologia do Impostômetro, o brasileiro trabalhou até o dia 31 de maio apenas para pagar impostos, o equivalente a 41% dos salários. A carga tributária brasileira corresponde a 35,7% do PIB, a maior entre os Brics, a segunda maior da América Latina – atrás apenas da Argentina (37,3%) – e uma das 30 maiores do mundo.