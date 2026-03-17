Imposto de Renda: tudo o que você precisa saber sobre a declaração deste ano

A Receita Federal divulgou nesta segunda-feira (16), as regras para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Fisica (IRPF) de 2026. O programa para fazer a declaração estará disponível a partir de 20 de março, segundo o órgão. E o prazo de entrega começa no dia 23 deste mês e se estende até o dia 29 de maio. Neste ano, segundo a Receita, estão obrigadas a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 (alteração em relação aos R$ 33.888,00 vigentes no ano passado), assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 177.920,00 (antes, R$ 169.440,00). Estão, portanto, isentas da declaração as pessoas que receberam até dois salários-mínimos mensais durante 2025, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.