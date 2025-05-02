Imposto de Renda sobre aluguel: entenda como funciona

Entramos no mês de maio e agora é reta final! O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda (IR) 2025 termina daqui algumas semanas, no dia 30 de maio. Quem não encaminhar a declaração a tempo está sujeito ao pagamento de uma penalização mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. Uma das dúvidas comuns é com relação a declaração de aluguel no IR. Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2025", a conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, Tamires Endringer, esclarece essa e outras dúvidas. Ouça a conversa completa!