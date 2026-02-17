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Economia

Imposto de Renda: o que você já pode organizar antes do prazo de envio da declaração

Ouça detalhes na entrevista com a contadora Carla Tasso

Publicado em 17 de Fevereiro de 2026 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 fev 2026 às 11:35
investimentos, imposto de renda, planejamento financeiro, finanças, dinheiro, orçamento
investimentos, imposto de renda, planejamento financeiro, finanças, dinheiro, orçamento Crédito: Imagem gerada pelo ChatGPT
Com o calendário do Imposto de Renda 2026 ainda pendente de divulgação oficial pela Receita Federal, o contribuinte pode, desde já, se preparar para declarar com menos risco de erros, atrasos e pendências. A orientação é da empresária contábil, Carla Tasso, 
Quando o prazo abre, muita gente corre atrás de informe de rendimentos, comprovantes e dados que já poderiam estar separados. Quem se antecipa reduz o risco de cair em malha fina por inconsistência simples e ainda ganha tempo para decidir se vale mais o modelo completo ou o simplificado. Ouça detalhes na entrevista. 
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - CARLA TASSO - 17-02-26

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