Imposto de Renda: o que você já pode organizar antes do prazo de envio da declaração

Com o calendário do Imposto de Renda 2026 ainda pendente de divulgação oficial pela Receita Federal, o contribuinte pode, desde já, se preparar para declarar com menos risco de erros, atrasos e pendências. A orientação é da empresária contábil, Carla Tasso,

Quando o prazo abre, muita gente corre atrás de informe de rendimentos, comprovantes e dados que já poderiam estar separados. Quem se antecipa reduz o risco de cair em malha fina por inconsistência simples e ainda ganha tempo para decidir se vale mais o modelo completo ou o simplificado. Ouça detalhes na entrevista.