Imposto de Renda: entenda o que muda na tributação em 2026

O ano chegou com novidades! A isenção no Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil já está em vigor. Sancionada em novembro, o novo modelo abrange cerca 15 milhões de brasileiros. Além disso, implementa desconto gradual para quem recebe até R$ 7.350. O desconto em folha já muda neste mês de janeiro. Quem se enquadra na nova isenção ou no desconto parcial já deixa de sofrer a retenção integral do IR na fonte sobre o salário de janeiro, pago no fim do mês ou no início de fevereiro. Hoje, o teto de isenção de IR é de R$ 2.428,80.