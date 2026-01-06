Imposto de Renda: entenda o que muda na tributação em 2026

O ano chegou com novidades! A isenção no Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil já está em vigor. Sancionada em novembro, o novo modelo abrange cerca 15 milhões de brasileiros. Além disso, implementa desconto gradual para quem recebe até R$ 7.350. O desconto em folha já muda neste mês de janeiro. Quem se enquadra na nova isenção ou no desconto parcial já deixa de sofrer a retenção integral do IR na fonte sobre o salário de janeiro, pago no fim do mês ou no início de fevereiro. Hoje, o teto de isenção de IR é de R$ 2.428,80.
Na prática, porém, a isenção é de até R$ 3.036 por mês, equivalente a dois salários mínimos. Isso acontece porque a Receita aplica automaticamente um desconto simplificado de R$ 607,20 que zera o IR de quem ganha até dois mínimos, para cumprir uma promessa do presidente Lula. Com o projeto sancionado por Lula, ficarão isentos todos os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil. E terá um alívio parcial quem ganha até R$ 7.350. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-ES), Carla Tasso, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Carla Tasso - 06-01-25.mp3