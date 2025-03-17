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Imposto de Renda: entenda as mudanças para a entrega da declaração de 2025

Ouça detalhes na entrevista com o  delegado da Receita Federal em Vitória, Eduardo Augusto Roelke

Publicado em 17 de Março de 2025 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 mar 2025 às 10:54
Organização e atenção aos detalhes evitam erros na declaração do imposto de renda (Imagem: rafastockbr | Shutterstock)
[Edicase]Organização e atenção aos detalhes evitam erros na declaração do imposto de renda (Imagem: rafastockbr | Shutterstock) Crédito: Imagem: rafastockbr | Shutterstock
A partir desta segunda (17), o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) já está valendo! Até às 23h59min do dia 30 de maio, espera-se que 46,2 milhões de declarações sejam entregues. Com as novas diretrizes previstas para o ano, contribuintes devem se atentar a pequenas mudanças, como as situações em que a entrega da declaração é obrigatória. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal e delegado-geral da Receita Federal do Brasil em Vitória, Eduardo Augusto Roelke detalha as mudanças e suas implicações. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Eduardo Augusto Roelke -17-03-25.mp3
  • Calendário de restituições do IR em 2025
  • 1º LOTE: 30 de maio;
  • 2º LOTE: 30 de junho;
  • 3º LOTE: 31 de julho;
  • 4º LOTE: 29 de agosto;
  • 5º LOTE: 30 de setembro.

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