Imposto de Renda: entenda as mudanças para a entrega da declaração de 2025

A partir desta segunda (17), o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) já está valendo! Até às 23h59min do dia 30 de maio, espera-se que 46,2 milhões de declarações sejam entregues. Com as novas diretrizes previstas para o ano, contribuintes devem se atentar a pequenas mudanças, como as situações em que a entrega da declaração é obrigatória. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal e delegado-geral da Receita Federal do Brasil em Vitória, Eduardo Augusto Roelke detalha as mudanças e suas implicações. Ouça a conversa completa!