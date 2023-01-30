Imposto de Renda: atualização de tabela pode isentar 28 milhões de brasileiros

Uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o reajuste da tabela de Imposto de Renda. Cálculos feitos pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unifisco) a pedido do site UOL mostram que o número de brasileiros isentos do pagamento de Imposto de Renda passaria de 8,4 milhões para 28 milhões com uma mudança nos moldes defendidos pelo presidente. A mudança mais que triplicaria o número de isentos no país. Hoje só não paga imposto quem recebe salário de até R$ 1.903,98. A correção representaria uma queda na arrecadação estimada em até R$ 238 bilhões, de acordo com os cálculos da associação dos auditores fiscais da Receita Federal. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado Luiz Cláudio Allemand, mestre em Direito Tributário, detalha o que representaria as mudanças. Ouça a conversa completa!