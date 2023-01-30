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Imposto de Renda: atualização de tabela pode isentar 28 milhões de brasileiros

Em entrevista à CBN Vitória, o advogado Luiz Cláudio Allemand, mestre em Direito Tributário, explica as mudanças

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 12:26

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

30 jan 2023 às 12:26
É hora de fazer a declaração do Imposto de Renda 2022
 Imposto de Renda  Crédito: Pixabay
Uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o reajuste da tabela de Imposto de Renda. Cálculos feitos pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unifisco) a pedido do site UOL mostram que o número de brasileiros isentos do pagamento de Imposto de Renda passaria de 8,4 milhões para 28 milhões com uma mudança nos moldes defendidos pelo presidente. A mudança mais que triplicaria o número de isentos no país. Hoje só não paga imposto quem recebe salário de até R$ 1.903,98. A correção representaria uma queda na arrecadação estimada em até R$ 238 bilhões, de acordo com os cálculos da associação dos auditores fiscais da Receita Federal. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado Luiz Cláudio Allemand, mestre em Direito Tributário, detalha o que representaria as mudanças. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Luiz Cláudio Allemand - 30-01-23.mp3

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