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CBN Imposto de Renda

Imposto de Renda a pagar: vale mais a pena à vista ou parcelado?

Ouça as dicas da vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRCES), Paula Antonela

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 10:28

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 mai 2022 às 10:28
Declaração do Imposto de Renda
Declaração do Imposto de Renda Crédito: Pixabay
O prazo para a entrega da declaração de Imposto de Renda 2022 entrou na reta final e faltando sete dias para o fim, 150 mil capixabas ainda não prestaram contas ao Fisco. A data-limite para enviar a declaração é o dia 31 de maio. O sistema ficará liberado até às 23h59min59s. No total, a Receita Federal estima que 630 mil pessoas vão declarar renda no Espírito Santo. Nesta edição do CBN Imposto de Renda, a dica é para o contribuinte que tem imposto a pagar. O programa da declaração permite ao cidadão pagar à vista ou parcelar o valor do imposto a ser pago em até oito vezes. Qual é a melhor opção? Quem responde é a vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRCES), Paula Antonela.
CBN Imposto de Renda - Paula Antonela - 24-05-22

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