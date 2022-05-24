Imposto de Renda a pagar: vale mais a pena à vista ou parcelado?

O prazo para a entrega da declaração de Imposto de Renda 2022 entrou na reta final e faltando sete dias para o fim, 150 mil capixabas ainda não prestaram contas ao Fisco. A data-limite para enviar a declaração é o dia 31 de maio. O sistema ficará liberado até às 23h59min59s. No total, a Receita Federal estima que 630 mil pessoas vão declarar renda no Espírito Santo. Nesta edição do CBN Imposto de Renda, a dica é para o contribuinte que tem imposto a pagar. O programa da declaração permite ao cidadão pagar à vista ou parcelar o valor do imposto a ser pago em até oito vezes. Qual é a melhor opção? Quem responde é a vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRCES), Paula Antonela.