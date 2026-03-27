Imposto de Renda 2026: quem precisa declarar?

Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2026", vamos iniciar uma série de tira-dúvidas sobre o envio da declaração. A declaração do IRPF 2026 é referente aos rendimentos, pagamentos e bens movimentados ou recebidos ao longo do ano calendário de 2025. O prazo de entrega se encerra no dia 29 de maio. A expectativa da Receita Federal é receber 44 milhões de declarações dentro do prazo. A empresária contábil, Paula Antonela, especialista em Imposto de Renda, explica, por exemplo, quais são os principais critérios usados pela Receita Federal para determinar quem precisa enviar a declaração. Ouça a conversa completa!