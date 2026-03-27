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Imposto de Renda 2026: quem precisa declarar?

Ouça detalhes na participação da empresária contábil, Paula Antonela, especialista em IR

Publicado em 27 de Março de 2026 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mar 2026 às 10:38
investimentos, imposto de renda, planejamento financeiro, finanças, dinheiro, orçamento
investimentos, imposto de renda, planejamento financeiro, finanças, dinheiro, orçamento Crédito: Imagem gerada pelo ChatGPT
Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2026", vamos iniciar uma série de tira-dúvidas sobre o envio da declaração. A declaração do IRPF 2026 é referente aos rendimentos, pagamentos e bens movimentados ou recebidos ao longo do ano calendário de 2025. O prazo de entrega se encerra no dia 29 de maio. A expectativa da Receita Federal é receber 44 milhões de declarações dentro do prazo. A empresária contábil, Paula Antonela, especialista em Imposto de Renda, explica, por exemplo, quais são os principais critérios usados pela Receita Federal para determinar quem precisa enviar a declaração. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN IMPOSTO DE RENDA 2026 - Paula Antonela -27-03-26.mp3

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