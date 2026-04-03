Imposto de Renda 2026: MEI precisa declarar? Tire suas dúvidas!

Sexta-feira é dia de tira-dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda! Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2026", a empresária contábil Carla Tasso, diretora do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-ES), esclarece as dúvidas dos ouvintes sobre o assunto. Entre as dúvidas, ela responde: microempreendedor individual (MEI) precisa declarar? Quem é obrigado? O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 começou em 23 de março e vai até o dia 29 de maio. Ouça a conversa completa!