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Imposto de Renda 2026: MEI precisa declarar? Tire suas dúvidas!

O prazo para a entrega vai até 29 de maio. Entenda as regras e evite cair na malha fina com seu CNPJ

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 12:31

Juliana Ribeiro Ferreira

Juliana Ribeiro Ferreira

Publicado em 

03 abr 2026 às 12:31
A entrega da declaração do imposto de renda trata-se de uma demonstração da responsabilidade fiscal do contribuinte brasileiro (Imagem: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock)
Os erros mais comuns do MEI no Imposto de Renda 2026 Crédito: Imagem: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock
Sexta-feira é dia de tira-dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda! Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2026", a empresária contábil Carla Tasso, diretora do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-ES), esclarece as dúvidas dos ouvintes sobre o assunto. Entre as dúvidas, ela responde: microempreendedor individual (MEI) precisa declarar? Quem é obrigado? O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 começou em 23 de março e vai até o dia 29 de maio. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN IMPOSTO DE RENDA 2026 - Carla Tasso – 03-04-26.mp3

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