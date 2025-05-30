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Imposto de Renda 2025: o que acontece se não entregar a declaração?

Quem explica é o delegado da Receita Federal no ES, Eduardo Augusto Roelke

Publicado em 30 de Maio de 2025 às 10:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 mai 2025 às 10:33
Organização e atenção aos detalhes evitam erros na declaração do imposto de renda (Imagem: rafastockbr | Shutterstock)
 imposto de renda (Imagem: rafastockbr | Shutterstock) Crédito: Imagem: rafastockbr | Shutterstock
O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2025 termina nesta sexta-feira (30), às 23h59. Caso você tenha dúvidas se os seus dados estão corretos ou ainda não tenha reunido todos os documentos, a recomendação de especialistas é a de cumprir o prazo estipulado pela Receita Federal. Ou seja, é melhor entregar incompleta e fazer as correções necessárias posteriormente. Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2025", o auditor fiscal e delegado-geral da Receita Federal do Brasil em Vitória, Eduardo Augusto Roelke, traz as últimas orientações sobre como proceder na hora da declaração. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN IR 2025 - Eduardo Augusto Roelke - 30-05-25.mp3

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