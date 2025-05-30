Imposto de Renda 2025: o que acontece se não entregar a declaração?

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2025 termina nesta sexta-feira (30), às 23h59. Caso você tenha dúvidas se os seus dados estão corretos ou ainda não tenha reunido todos os documentos, a recomendação de especialistas é a de cumprir o prazo estipulado pela Receita Federal. Ou seja, é melhor entregar incompleta e fazer as correções necessárias posteriormente. Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2025", o auditor fiscal e delegado-geral da Receita Federal do Brasil em Vitória, Eduardo Augusto Roelke, traz as últimas orientações sobre como proceder na hora da declaração. Ouça a conversa completa!