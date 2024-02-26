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Economia

Imposto de Renda 2024: entenda as mudanças para entrega da declaração

Declaração começa em 15 de março e se estende até 31 de maio

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 11:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 fev 2024 às 11:18
Declaração do Imposto de Renda
Declaração do Imposto de Renda Crédito: Divulgação
Entre os dias 15 de março e 31 de maio, os contribuintes brasileiros poderão entregar a declaração do Imposto de Renda 2024. As regras oficiais ainda não foram divulgadas, mas os cidadãos já podem começar a se preparar e revisitar os balanços financeiros do ano base de 2023. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Walterleno Noronha, explica o que deve mudar para este ano e como cada contribuinte deve se preparar. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Walterleno Noronha - 26-02-24

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