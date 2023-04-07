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CBN Imposto de Renda 2023

Imposto de Renda 2023: quais investimentos são isentos?

Entre os investimentos isentos de Imposto de Renda estão poupança, letras hipotecárias, LCA e LCI

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 11:07

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

07 abr 2023 às 11:07
Declaração do Imposto de Renda
Declaração do Imposto de Renda Crédito: Pixabay
Alguns investimentos, como poupança, LCI e LCA são isentos da cobrança do Imposto de Renda. Mas, mesmo assim, elas devem ser declaradas no Imposto de Renda 2023. Este é um dos temas em destaque nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2023". Entre os investimentos isentos de Imposto de Renda estão poupança, letras hipotecárias, Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI). Quem explica sobre o assunto, e responde às dúvidas dos ouvintes, é a empresária contábil e conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Tamires Endringer. Ouça a conversa completa!
Imposto de Renda 2023 - Tamires Endringer - 07-04-23.mp3

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