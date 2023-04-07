Imposto de Renda 2023: quais investimentos são isentos?

Alguns investimentos, como poupança, LCI e LCA são isentos da cobrança do Imposto de Renda. Mas, mesmo assim, elas devem ser declaradas no Imposto de Renda 2023. Este é um dos temas em destaque nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2023". Entre os investimentos isentos de Imposto de Renda estão poupança, letras hipotecárias, Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI). Quem explica sobre o assunto, e responde às dúvidas dos ouvintes, é a empresária contábil e conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Tamires Endringer. Ouça a conversa completa!