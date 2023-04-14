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CBN Imposto de Renda

Imposto de Renda 2023: preciso fazer declaração de familiar falecido?

Ouça as explicações da vice-presidente de Desenvolvimento do Conselho Regional de Contabilidade, Paula Antonela

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 10:23

Publicado em 

14 abr 2023 às 10:23
Imposto de Renda, Receita Federal, IRPF
IR  Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Se você perdeu familiares e está responsável por um processo de inventário, é importante entender como fazer a "declaração de espólio" da pessoa falecida. Espólio é o nome dado ao conjunto de bens, direitos e rendimentos que o falecido deixou. Este é um dos temas em destaque nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2023". Quem esclarece a essa e outras dúvidas é a vice-presidente de Desenvolvimento do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Paula Antonela. 
CBN Imposto de Renda 2023 - Paula Antonela - 14-04-23.mp3
De acordo com a legislação tributária, a pessoa física do contribuinte não se extingue imediatamente após sua morte, prolongando-se por meio do seu espólio. No entanto, isso se aplica apenas quando o falecido deixa bens a inventariar. Se não houver bens, o CPF do contribuinte é automaticamente cancelado com sua certidão de óbito. O prazo de entrega da declaração de espólio é o mesmo da declaração de quem está vivo, ou seja, 31 de maio. 

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