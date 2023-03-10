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CBN Imposto de Renda

Imposto de Renda 2023: Como achar número do recibo da declaração de 2022?

Ouça a participação da empresária contábil e conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, Tamires Endringer

Publicado em 10 de Março de 2023 às 10:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 mar 2023 às 10:11
É hora de fazer a declaração do Imposto de Renda 2022
É hora de fazer a declaração do Imposto de Renda 2022 Crédito: Pixabay
Encontrar o recibo de entrega da declaração do Imposto de Renda de 2022 é obrigatório para cumprir suas obrigações com a Receita Federal neste ano. O dado ajuda a preencher a declaração mais rapidamente e com precisão. Ele também é necessário na hora de transmitir sua declaração à Receita. Este é um dos temas em destaque nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2023". Quem esclarece as dúvidas é a empresária contábil e conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, Tamires Endringer. 
Imposto de Renda 2023 - Tamires Endringer - 10-03-23.mp3

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