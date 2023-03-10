Imposto de Renda 2023: Como achar número do recibo da declaração de 2022?

Encontrar o recibo de entrega da declaração do Imposto de Renda de 2022 é obrigatório para cumprir suas obrigações com a Receita Federal neste ano. O dado ajuda a preencher a declaração mais rapidamente e com precisão. Ele também é necessário na hora de transmitir sua declaração à Receita. Este é um dos temas em destaque nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2023". Quem esclarece as dúvidas é a empresária contábil e conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, Tamires Endringer.