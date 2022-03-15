Imposto de Renda 2022: é preciso declarar bolsa acadêmica?

Nesta edição do "CBN Imposto de Renda", a vice-presidente do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo, Paula Antonela, esclarece dúvidas dos ouvintes com relação a declaração do IR. Entre os questionamentos um ouvinte pergunta, por exemplo, se rendimentos de bolsa acadêmica, como iniciação científica, precisam ser declarados? Uma outra dúvida é sobre herança. Ouça as explicações completas com a Paula Antonela, vice-presidente do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo.