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CBN Imposto de Renda

Imposto de Renda 2022: é preciso declarar bolsa acadêmica?

Quem responde é a Paula Antonela, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo

Publicado em 15 de Março de 2022 às 10:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 mar 2022 às 10:24
Declaração do Imposto de Renda
Declaração do Imposto de Renda Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Imposto de Renda", a vice-presidente do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo, Paula Antonela, esclarece dúvidas dos ouvintes com relação a declaração do IR. Entre os questionamentos um ouvinte pergunta, por exemplo, se rendimentos de bolsa acadêmica, como iniciação científica, precisam ser declarados? Uma outra dúvida é sobre herança. Ouça as explicações completas com a Paula Antonela, vice-presidente do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo. 
CBN Imposto de Renda - 15-03-22

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