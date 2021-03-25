Imposto de Renda 2021: saiba como fazer a declaração pré-preenchida

A Receita Federal anunciou nesta semana as regras para ampliação da declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2021. O recurso permite o preenchimento de quase toda a declaração de forma automática, com base na Declaração de Imposto Retido na Fonte (Dirf) das pessoas jurídicas pagadoras, empresas do ramo de imóveis e de prestadores de serviços de saúde. São usadas também as informações do contribuinte no ano anterior. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal e delegado da Receita Federal em Vitória, Eduardo Augusto Roelke, fala sobre o assunto.

Segundo a Receita Federal, "a declaração pré-preenchida traz muito mais facilidade ao contribuinte, uma vez que já puxa do banco de dados da Receita Federal dados enviados por outros órgãos à administração tributária. Assim, por exemplo, o contribuinte já poderá ter preenchido os rendimentos que recebeu, bem como o imposto retido na fonte pelo seu empregador; os gastos que teve com plano de saúde ou aluguel de imóveis, bem como outras informações já prestadas pelo próprio contribuinte em declarações de anos anteriores, tais como endereço e conta bancária".