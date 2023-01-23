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Carnaval de Vitória

'Imperium - Abram Alas para Vossas Majestades' é o enredo da Novo Império em 2023

Confira a entrevista com o o intérprete da Novo Império, Kleber Simpatia, e o o presidente da agremiação, Alessandro Souza Santos

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 17:55

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

23 jan 2023 às 17:55
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o intérprete da Novo Império, Kleber Simpatia, e o o presidente da agremiação, Alessandro Souza Santos, falam sobre o que esperar do desfile neste ano
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o intérprete da Novo Império, Kleber Simpatia, e o o presidente da agremiação, Alessandro Souza Santos, falam sobre o que esperar do desfile neste ano Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
Contagem regressiva! O Carnaval de Vitória 2023 está marcado para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. E o CBN Cotidiano, ao longo das próximas semanas, traz como destaques o enredo, preparação e expectativas das escolas de samba do Grupo Especial de Vitória para o desfile do sábado, dia 11. Nesta segunda-feira (23), o destaque é a escola Novo Império. Os entrevistados são o intérprete Kleber Simpatia, e o o presidente da agremiação, Alessandro Souza Santos. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Novo Império - 23-01-23

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