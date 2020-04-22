Impactado por chuvas e coronavírus, varejo do ES ganha canal de apoio

Vendas, comércio Crédito: Valter Campanato | Agência Brasil

Em meio à crise na economia por conta dos impactos do novo coronavírus, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo (FCDL-ES) e o Conselho Estadual das CDLs (Câmara de Dirigentes Lojistas) lançaram, nesta quarta-feira (22), a Central de Apoio ao Varejo.

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o vice-presidente da CDL Vitória, Adriano Ohnesorge, explica que o objetivo da Central é esclarecer dúvidas e dar orientações sobre financiamento, linhas de crédito, assistência jurídica, inclusive sobre flexibilidades e mudanças na lei que ocorreram em razão da pandemia, além de informações acerca de benefícios voltados para os varejistas, implementados pelos governos federal, estadual e municipal.

"Nesse momento de dificuldade para o comércio é uma ajuda muito importante termos esse canal de esclarecimento. O setor varejista vem sendo muito impactado desde as fortes chuvas do início do ano", explica. "Percebemos que há uma angústia do empreendedor e empresário e, então, precisamos de dar essas respostas corretas para que eles possam tomar a decisão correta", complementa. Questionado sobre quais são as maiores dúvidas dos lojistas nesse momento de decretos que preveem fechamento de lojas e restrições, o vice-presidente diz que são sobre as linhas de crédito abertas pelo governo e sobre questões jurídicas para demissão.

Ouça a entrevista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Adriano Ohnesorge - 22-04-20

O atendimento oferecido pela Central de Apoio ao Varejo será feito por um sistema automatizado, de fácil utilização, disponibilizado pelo WhatsApp, que poderá ser consultado todos os dias da semana e também aos feriados, 24 horas por dia. Já o atendimento humanizado será oferecido de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas.Para automatizar o processo de comunicação, foi implementada uma ferramenta de ChatBot via WhatsApp. Trata-se de um programa de computador que tenta simular um ser humano durante a conversa com as pessoas.