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Imóvel desaba no Centro de Vitória: os riscos da falta de manutenção

Engenheira da Defesa Civil explica o que encontrou na vistoria feita no local após a estrutura cair na Rua Sete de Setembro

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 21:22

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

15 jan 2020 às 21:22
Sobrado, na Rua Sete, no Centro de Vitória, desabou na manhã desta quarta-feira - Editoria Cidades Crédito: Fernando Madeira
Um imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, desabou na madrugada desta quarta-feira (15). A Rua Sete de Setembro, em frente ao imóvel, precisou ser interditada pelo Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil de Vitória foi ao local para avaliar os prédios vizinhos para saber se havia necessidade de interditá-los, e constatou, posteriormente, que o desabamento não compromete os imóveis do entorno. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a engenheira civil da Defesa Civil de Vitória, Sidneia dos Santos, explica que a falta de conservação da construção contribuiu para o colapso da estrutura.
"É um imóvel de 60 anos que utiliza as técnicas de construção da época. Tem muito uso de madeira, tanto que a divisão entre os dois andares era feito de um piso de madeira. Sem essa manutenção, a madeira apodrece, por exemplo. Nessa casa não havia fornecimento de água e energia pois estava fechada há seis anos", lembra.
Ouça os detalhes:
Entrevista - Fabio Botacin - Sidineia dos Santos - 15-01-20
Segundo a engenheira, não houve notificações anteriores feitas pela Defesa Civil. Agora, as paredes que ainda restaram deverão ser demolidas devido ao risco que oferecem.
Mas como deve ser feito o acompanhamento do estado de conservação de um imóvel. Em entrevista, Giedre Ezer Maia, conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, especialista em avaliação de imóveis, perícia de engenharia e auditoria de contratos, a aponta que a Prefeitura de Vitória tem a lei de Inspeção Predial. "Mas infelizmente é a única do Estado. Porém,temos que observar que deveria ser obrigatório independente de existir lei, porque existe uma norma e na norma de Inspeção Predial fala que todos os materiais possuem uma vida útil. Mas isso é é orientativo", diz.
Ela lembra que a partir do momento que temos o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, que fala sobre normas e que tem que se cumprir a norma, então ela passa de ser orientativa à obrigatória. "Então nos municípios já deveriam exigir. Essa inspeção predial a gente minimiza o risco tato para as pessoas que ocupam as edificações quanto para as pessoas que transitam pelo local", explica.
Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Giedri Maia - 15-01-20

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