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Vitória 474 anos

Imóveis vazios e novos vizinhos: Centro de Vitória pode ressurgir como opção de moradia?

A região enfrenta um desafio: imóveis em degradação, sem uso ou subutilizados

Publicado em 10 de Setembro de 2025 às 14:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 set 2025 às 14:30
Vista do Palácio Anchieta. Cidade Alta, Vitória. Sede do Governo Estadual.
Palácio Anchieta. Cidade Alta, Vitória. Sede do Governo Estadual. Crédito: Rodrigo Gavini
O Centro de Vitória já foi o epicentro administrativo, social, econômico, político e cultural do Espírito Santo. Entre as décadas de 1970 e 1990, porém, a região registrou um intenso movimento de saída de moradores, que migraram para bairros como Praia do Canto, Jardim da Penha e Jardim Camburi ou até para cidades vizinhas. Hoje, a região volta a atrair novos olhares. Quem busca pelos imóveis do Centro quer encontrar apartamentos mais amplos, com características únicas e preços mais acessíveis.
Ainda que haja demanda por moradia, a região enfrenta um desafio: imóveis em degradação, sem uso ou subutilizados. Em 2019, durante a Campanha da Função Social da Propriedade no Centro, realizada pela Associação de Moradores do Centro de Vitória (AMACentro) e pelo Núcleo de Defesa Agrária e Moradia (Nudam) da Defensoria do Espírito Santo, o Centro contava com 127 imóveis em condições de ociosidade. Em 2021, de acordo com um levantamento realizado por estudantes de arquitetura da Faculdade Integradas Espírito Santo (FAESA) em parceria com a Prefeitura de Vitória, foram identificados 217 imóveis em estado de ociosidade no Centro.
Entre os que acompanham de perto esse movimento estão a arquiteta e doutoranda da Universidade Federal do Espírito Santo Naomy Cristine, que investigou a ociosidade imobiliária no bairro para sua tese de mestrado. A corretora Isabella Menescal apresenta o perfil de um novo público interessado em viver no coração da capital. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Isabella Menescal e Naomy Cristine - 10-09-25.mp3

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