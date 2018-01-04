Imóveis no Brasil ficaram mais baratos em 2017

O ano começa com movimentações expressivas no mercado imobiliário. Após registrar uma leve alta em novembro, em dezembro os preços ficaram estáveis, de acordo com o Índice FipeZap, que acompanha o valor de venda de imóveis residenciais em 20 cidades. No Espírito Santo, entretanto, o cenário traz diferenças. Em Vitória, o preço médio do metro quadrado é de R$ 5.758 - com variação do preço em 2017 de +0.12%. Em Vila Velha, também na Grande Vitória, o preço do metro quadrado é de R$ 4.638 - com variação de +1.35%, em 2017.