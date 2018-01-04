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Imóveis no Brasil ficaram mais baratos em 2017

No Espírito Santo, entretanto, o cenário traz diferenças. Em Vitória, o preço médio do metro quadrado é de R$ 5.758 - com variação do preço em 2017 de +0.12%

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 15:54

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

04 jan 2018 às 15:54
O ano começa com movimentações expressivas no mercado imobiliário. Após registrar uma leve alta em novembro, em dezembro os preços ficaram estáveis, de acordo com o Índice FipeZap, que acompanha o valor de venda de imóveis residenciais em 20 cidades. No Espírito Santo, entretanto, o cenário traz diferenças. Em Vitória, o preço médio do metro quadrado é de R$ 5.758 - com variação do preço em 2017 de +0.12%. Em Vila Velha, também na Grande Vitória, o preço do metro quadrado é de R$ 4.638 - com variação de +1.35%, em 2017.
Nesta edição do CBN Cotidiano o diretor da Ademi-ES (Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo), Gilmar Pereira Custódio, traz detalhes desse cenário e explica as perspectivas para 2018. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Gilmar Pereira - 04-01-18.mp3
 

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