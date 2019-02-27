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A VOLTA PARA O CENTRO

Imóveis em bom estado no Centro de Vitória receberão secretarias

As secretarias de Estado de Turismo, Desenvolvimento Urbano, Ciência e Tecnologia e a Fapes serão as primeiras repartições públicas que voltaram a ocupar prédios no Centro de Vitória. Atualmente elas estão em unidades alugadas em Vila Velha e na região da Enseada do Suá, em Vitória

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 12:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 fev 2019 às 12:30
As secretarias de Estado de Turismo, Desenvolvimento Urbano, Ciência e Tecnologia e a Fapes serão as primeiras repartições públicas que voltarão a ocupar prédios no Centro de Vitória. Atualmente elas estão em unidades alugadas em Vila Velha e na região da Enseada do Suá, em Vitória. Segundo a secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, a medida visa reduzir as despesas do Estado com o pagamento de alugueis, buscando alternativas mais em conta em imóveis que estão desocupados, mas em boas condições. A medida também contribuirá para a retomada da atividade econômica no centro. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lenise Loureiro - 27-02-19
O governo do Estado divulgou esta semana, no Diário Oficial, um edital de aviso de chamada pública para identificação de imóveis comerciais disponíveis para cessão ou locação. A intenção é levar ao Centro Histórico da Capital, as secretarias do Estado. A consulta do edital ficará disponível até o dia 22 de março pelo site da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos.
Já há conversas, segundo Lenise Loureiro, com algumas instituições que possuem imóveis na região, como o TRT, Bandes, Caixa e até com empresários da região, como um proprietário de um hotel no Centro de Vitória. Loureiro também já adiantou que o Procon Estadual vai migrar para o prédio que era ocupado pelo Sebrae e o edifício Valia será colocado a venda. 

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