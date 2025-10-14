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Cidades

Imóveis em área de preservação na Serra serão demolidos por decisão judicial

Ouça detalhes na entrevista com o procurador da República, Carlos Vinícius Cabeleira

Publicado em 14 de Outubro de 2025 às 11:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 out 2025 às 11:19
Imagens aéreas da Praia de Capuba em Jacaraípe, Serra.
 Curva da Baleia e a Praia de Capuba, em Jacaraípe Crédito: Luciney Araújo
A Justiça Federal determinou que imóveis construídos irregularmente em uma Área de Preservação Permanente (APP), localizada na Curva da Baleia e às margens do Córrego Maringá, na Serra, deverão ser demolidos em até 90 dias. Os 14 imóveis incluídos nesta decisão estão localizados às margens da Rua Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, em Manguinhos, bem como na zona urbana de Manguinhos. A decisão, fruto de ação do Ministério Público Federal (MPF), determina que os proprietários particulares devem derrubar as construções e garantir a recuperação de áreas degradadas. A Prefeitura da Serra e a União também foram condenadas a fiscalizar a área e impedir novas ocupações irregulares. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador da República, Carlos Vinícius Cabeleira, explica o que o MPF pretende com esta ação.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Carlos Vinicius Cabeleira -14-10-25.mp3

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