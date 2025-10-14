Imóveis em área de preservação na Serra serão demolidos por decisão judicial

A Justiça Federal determinou que imóveis construídos irregularmente em uma Área de Preservação Permanente (APP), localizada na Curva da Baleia e às margens do Córrego Maringá, na Serra, deverão ser demolidos em até 90 dias. Os 14 imóveis incluídos nesta decisão estão localizados às margens da Rua Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, em Manguinhos, bem como na zona urbana de Manguinhos. A decisão, fruto de ação do Ministério Público Federal (MPF), determina que os proprietários particulares devem derrubar as construções e garantir a recuperação de áreas degradadas. A Prefeitura da Serra e a União também foram condenadas a fiscalizar a área e impedir novas ocupações irregulares. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador da República, Carlos Vinícius Cabeleira, explica o que o MPF pretende com esta ação.