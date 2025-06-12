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Região Metropolitana

Imóveis começam a ser notificados para se conectar à rede de esgoto

São 25 mil imóveis que estão em situação irregular na Região Metropolitana e destes, 9,6 mil serão notificados até o final deste ano

Publicado em 12 de Junho de 2025 às 11:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 jun 2025 às 11:16
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto Crédito: Fernando Madeira
Imóveis da Região Metropolitana da Grande Vitória que ainda não estão conectados à rede de esgoto começaram a ser notificados pela Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). A ação faz parte do projeto “Tá Ligado?”, desenvolvido em parceria com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e com as prefeituras. Segundo informações da Companhia, as notificações serão feitas diretamente na conta de água. Após receber a notificação, o proprietário do imóvel tem até 90 dias para realizar a ligação à rede de esgoto. Após esse período, caso a ligação não seja feita, a documentação será enviada para a Promotoria de Justiça e pode configurar crime ambiental.  São 25 mil imóveis que estão em situação irregular na Região Metropolitana e destes, 9,6 mil serão notificados até o final deste ano, segundo a Cesan. 
Conforme a Lei Estadual 9096/2008, quando há rede de esgoto na rua, é obrigatório fazer a ligação do imóvel. Isso garante que o esgoto seja coletado, tratado e devolvido limpo para a natureza, diminuindo risco de doenças e preservando o meio ambiente. O MPES, por meio do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente (CAOA) e da Coordenadoria Temática de Saneamento (CSAN), será responsável por coordenar as ações do projeto com os municípios, acompanhando o cronograma de trabalho e organizando reuniões de alinhamento e melhorias. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Kátia Côco, e a promotora de Justiça, Bruna Legora, do CAOA, falam sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Kátia Côco – 12-06-25.mp3
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Bruna Legora - 12-06-25.mp3

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