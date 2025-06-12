Imóveis começam a ser notificados para se conectar à rede de esgoto

Imóveis da Região Metropolitana da Grande Vitória que ainda não estão conectados à rede de esgoto começaram a ser notificados pela Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). A ação faz parte do projeto “Tá Ligado?”, desenvolvido em parceria com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e com as prefeituras. Segundo informações da Companhia, as notificações serão feitas diretamente na conta de água. Após receber a notificação, o proprietário do imóvel tem até 90 dias para realizar a ligação à rede de esgoto. Após esse período, caso a ligação não seja feita, a documentação será enviada para a Promotoria de Justiça e pode configurar crime ambiental. São 25 mil imóveis que estão em situação irregular na Região Metropolitana e destes, 9,6 mil serão notificados até o final deste ano, segundo a Cesan.