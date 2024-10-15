Ilhas paradisíacas serão reabertas a partir desta semana em Vila Velha

As ilhas Itatiaia e dos Pacotes, em Vila Velha, serão reabertas para visitação a partir desta terça-feira (15). Durante o período de fechamento, que ocorre anualmente entre os dias 15 de abril e 15 de outubro, essas áreas ficam protegidas para garantir que as aves marinhas ameaçadas de extinção possam se reproduzir sem interferências. A medida, que atende à Resolução do Consema Nº 011/2005, visa proteger o ciclo reprodutivo de espécies como as andorinhas-do-mar e as pardelas, que utilizam as ilhas durante a temporada de reprodução. As informações são da prefeitura de Vila Velha. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente de Recursos Naturais da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha, Manuela Batista, detalha o retorno. Ouça a conversa completa!