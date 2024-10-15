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Meio Ambiente

Ilhas paradisíacas serão reabertas a partir desta semana em Vila Velha

Durante o período de fechamento, essas áreas ficam protegidas para garantir que as aves marinhas possam se reproduzir

Publicado em 15 de Outubro de 2024 às 10:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 out 2024 às 10:45
Ilhas Itatiaia, em Vila Velha
Ilhas Itatiaia, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
As ilhas Itatiaia e dos Pacotes, em Vila Velha, serão reabertas para visitação a partir desta terça-feira (15). Durante o período de fechamento, que ocorre anualmente entre os dias 15 de abril e 15 de outubro, essas áreas ficam protegidas para garantir que as aves marinhas ameaçadas de extinção possam se reproduzir sem interferências. A medida, que atende à Resolução do Consema Nº 011/2005, visa proteger o ciclo reprodutivo de espécies como as andorinhas-do-mar e as pardelas, que utilizam as ilhas durante a temporada de reprodução. As informações são da prefeitura de Vila Velha. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente de Recursos Naturais da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha, Manuela Batista, detalha o retorno. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Manuela Batista - 15-10-24.mp3

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