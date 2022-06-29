Ilhas do Boi e do Frade: residências notificadas por jogarem esgoto no mar

Ilha do Boi Crédito: Carlos Alberto Silva

Mais de trinta residências localizadas nas ilhas do Boi e do Frade, em Vitória, jogam esgoto bruto no mar, poluindo não só as praias do entorno, mas também a Área de Proteção Ambiental (APA) da Baía das Tartarugas. A prefeitura da Capital notificou esses imóveis, que, caso não se adaptem, podem ser multados em até R$ 27 mil cada um. Essas casas ficam em locais que têm rede de esgoto disponível, mas ainda não fizeram a ligação. Assim, todos os rejeitos que produzem vão para a rede de drenagem de chuva e caem direto no mar. As informações foram obtidas pela reportagem de A Gazeta. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Föeger, fala sobre o assunto. A prefeitura notificou os proprietários a partir de abril de 2022. Os donos dos imóveis - 26 na Ilha do Boi e dez na Ilha do Frade - terão até 16 de agosto para se adequarem ou poderão receber a multa.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Tarcísio Föeger - 29-06-22

Em 22 de junho deste ano, a Cesan também foi multada pela prefeitura de Vitória em R$ 41 milhões por jogar esgoto na região da Ilha do Boi. A falha teria sido operacional, em uma elevatória, e o problema resolvido, como explica em entrevista à CBN Vitória, o gerente operacional da Cesan, Carlos Dilem. Segundo o auto de infração da prefeitura, vazou esgoto bruto entre os dias 15 e 29 de novembro de 2021. O fato teria causado "poluição em função do incômodo, impacto ao bem-estar da população e ter o transbordamento ocorrido em Área de Proteção Ambiental (APA Baía das Tartarugas) e ambiente praial onde há contato direto das pessoas com a água e com o solo, expondo-as ao risco de contaminação."

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Em dezembro de 2021, a Justiça Federal do Espírito Santo determinou que os municípios de Serra, Vila Velha, Vitória, Cariacica obriguem os cidadãos a ligarem suas casas à rede de esgoto disponível, utilizando, inclusive seu “poder de polícia”. A determinação é para que sejam identificados os imóveis que não possuem ligação com a rede de esgoto e notificados os proprietários ou titulares dos imóveis.