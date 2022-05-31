Ilha do Príncipe: trânsito é alterado para diminuir retenção na região

Para diminuir a retenção e aumentar a fluidez das vias na região da Ilha do Príncipe, foi implantando um esquema especial de trânsito na saída da ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes). Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Operações e Fiscalização no Trânsito da Prefeitura de Vitória, Brunno Xavier, explica que o objetivo é garantir que pessoas que estejam vindo de Cariacica e Vila Velha tenham garantia de circulação sem congestionamento na região. Ouça a entrevista completa: