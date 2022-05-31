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Na saída das Cinco Pontes

Ilha do Príncipe: trânsito é alterado para diminuir retenção na região

Quem explica as mudanças é o gerente de Operações e Fiscalização no Trânsito de Vitória, Brunno Xavier

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 10:55

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

31 mai 2022 às 10:55
Esquema especial de trânsito na Ilha do Príncipe
Esquema especial de trânsito na Ilha do Príncipe Crédito: PMV/Divulgação
Para diminuir a retenção e aumentar a fluidez das vias na região da Ilha do Príncipe, foi implantando um esquema especial de trânsito na saída da ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes). Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Operações e Fiscalização no Trânsito da Prefeitura de Vitória, Brunno Xavier, explica que o objetivo é garantir que pessoas que estejam vindo de Cariacica e Vila Velha tenham garantia de circulação sem congestionamento na região. Ouça a entrevista completa:
José Carlos Schaeffer entrevista Brunno Xavier - 31/05/2022
Na saída da rua Aterro da Condusa para acesso à avenida Alexandre Buaiz, são colocados cones para canalizar o trânsito. Três agentes da Guarda Municipal realizam essa operação garantindo a segurança viária do município. Dessa forma, os veículos podem acessar a via troncal sem depender da interrupção do fluxo de veículos que chegam da Segunda Ponte.

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