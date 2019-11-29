Igreja dos Reis Magos e Capela de Santa Luzia serão reinauguradas

Após passarem por obras de restauro e conservação a Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra, e Capela de Santa Luzia, edificação mais antiga de Vitória, serão reinaugurados na segunda-feira (02). Elisa Machado Taveira, Superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Espírito Santo (Iphan-ES), explica como foi a restauração dos dois locais. Acompanhe.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Elisa Machado Taveira - 29-11-19

Da estrutura do telhado ao beiral da Igreja dos Reis Magos, tudo foi restaurado no monumento. O revestimento interno e externo ganhou um retoque de argamassa histórica, além de reforço na pintura a base de cal. Durante as obras, o sistema elétrico e os equipamentos hidráulicos também foram substituídos e as esquadrias, pisos, forros e elementos artísticos, conservados.

Na mesma data, também será reinaugurada a Capela de Santa Luzia - que estava fechada ao público desde junho de 2016 e teve a obra iniciada em maio deste ano. Durante as obras custeadas pela Secretaria de Cultura do estado, foram conservados púlpito, esquadrias, forros, e restaurados o telhado, a Capela-Mor, bem como o revestimento interno e externo. Também foram substituídos os equipamentos hidráulicos, a iluminação e a fiação elétrica. Além disso, entre outras restaurações, todo o tabuado de madeira no piso da nave, que havia sido afetado por infiltrações causadas pela chuva em 2013, foi refeito.

>>> Histórico:

[Fonte: Iphan]

- Igreja dos Reis Magos:

O conjunto arquitetônico de Reis Magos, construído entre os anos 1580 e 1615, com a ajuda dos índios tupiniquins, funcionou como núcleo de catequese indígena, ministrada por padres jesuítas, nos séculos XVI e XVIII. Na igreja, destacam-se como elementos artísticos integrados à arquitetura, o altar-mor com retábulo com quatro colunas em estilo salomônico, ladeando a pintura que representa os Três Reis Magos com Maria, José e o Menino Jesus. A pintura Adoração de Reis Magos, localizada ao centro do altar-mor, é citada como a primeira pintura a óleo sobre madeira feita no Brasil. Datada de 1598, é atribuída ao padre jesuíta português Belchior Paulo, pintor quinhentista que esteve no Espírito Santo em 1598.

Inscrita no Livro do Tombo Histórico e no Livro do Tombo das Belas Artes, em 1943, na época do tombamento a residência encontrava-se em estado de ruínas. Entre os anos de 1944 e 1945, o monumento sofreu uma grande obra de restauração. Em 2001, houve a última obra de restauro e, em 2006, o sítio arqueológico e a praça fronteiriça foram requalificados com tratamento paisagístico.

- Capela de Santa Luzia:

Construída no século XVI, a Capela de Santa Luzia é a edificação mais antiga de Vitória, fundada em 1551. Integrava uma grande fazenda construída também por uma residência, um engenho de açúcar e um espaço para a produção de farinha. A Capela, erguida sobre uma pedra, com fundações e alicerces em alvenaria de pedra argamassada, apoiados diretamente e visíveis nas fachadas lateral e frontal, compõe o principal conjunto edificado da Vila de Vitória. Já passou por significativas modificações, tanto na edificação, bem como em seu entorno, principalmente, durante as intervenções modernizadoras do século XX.

Considerado um bem de grande valor histórico e cultural, a Capela de Santa Luzia é um marco do início da colonização do Espírito Santo. O prédio funcionou como Igreja até 1928, depois como Museu de Arte Sacra do Espírito Santo durante o período de 1950 a 1970. Também já foi Galeria de Arte e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) entre 1976 a 1994 e abrigou a Superintendência do Iphan-ES entre 1996 e 2001.

Serviço:

Reinauguração da Capela de Santa Luzia

Data: 02 de dezembro de 2019, às 10h

Local: Rua José Marcelino, s/nº - Centro, Vitória

Reinauguração da Igreja Reis Magos

Data: 02 de dezembro de 2019, às 14h30