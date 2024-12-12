Igreja do Rosário: restauro é concluído; conheça os detalhes!

Depois de quase três meses de restauro, a Igreja do Rosário, localizada no sítio histórico da Prainha, em Vila Velha, teve as obras concluídas e foi entregue à comunidade nesta semana. Segundo informações da administração municipal, foi realizada a recuperação do telhado, as pinturas das paredes, interna e externa, além do restauro das pinturas artísticas na nave e no presbitério, entre outras intervenções.
As obras de restauro, iniciadas em 17 de setembro deste ano, foram viabilizadas com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, totalizando investimento de R$ 500 mil. As intervenções, realizadas pelo Instituto Modus Vivendi, incluíram também a descupinização, a conservação do piso e a limpeza de fungos nas paredes externas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Júnior, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Roberto Patrício Júnior - 12-12-24.mp3