Igreja do Rosário: restauro é concluído; conheça os detalhes!

Depois de quase três meses de restauro, a Igreja do Rosário, localizada no sítio histórico da Prainha, em Vila Velha, teve as obras concluídas e foi entregue à comunidade nesta semana. Segundo informações da administração municipal, foi realizada a recuperação do telhado, as pinturas das paredes, interna e externa, além do restauro das pinturas artísticas na nave e no presbitério, entre outras intervenções.