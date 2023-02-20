Igreja Católica lança Campanha da Fraternidade 2023 com tema contra a fome

Assim, a Campanha da Fraternidade 2023 está sendo articulada pela Igreja Católica no Brasil como forma de contribuir no enfrentamento do flagelo da fome pela terceira vez. O tema desse ano é “Fraternidade e fome” e lema segue uma ordem de Jesus aos seus discípulos: “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16). A campanha busca incentivar as comunidades a assumirem suas responsabilidades ante a situação da fome que persiste no Brasil, a exemplo de Jesus. O Padre Kelder, Vigário Episcopal para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, explica como será o lançamento na capital. Confira!