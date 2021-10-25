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Processo seletivo

Ifes vai analisar histórico escolar para admitir alunos nos cursos técnicos integrados

A entrevistada é a pró-reitora de Ensino do Ifes, Adriana Pionttkovsky Barcellos

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 10:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 out 2021 às 10:44
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Vila Velha
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Vila Velha Crédito: Divulgação
Os últimos meses têm sido marcados por protestos por estudantes e pais contra o processo seletivo do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) que prevê a admissão de novos estudantes em cursos técnicos por análise de histórico escolar e sorteio em vez de aplicação de prova. Segundo a instituição, a análise de histórico será aplicada no caso das vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio; e o sorteio, para as vagas dos cursos técnicos concomitantes, subsequentes e da educação de jovens e adultos (Proeja). Em entrevista à CBN Vitória, a pró-reitora de Ensino do Ifes, Adriana Pionttkovsky Barcellos, detalha o processo seletivo. Ouça a entrevista completa:
Fernanda Queiroz entrevista Adriana Pionttkovsky Barcellos - 25/10/2021

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