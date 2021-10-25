Ifes vai analisar histórico escolar para admitir alunos nos cursos técnicos integrados

Os últimos meses têm sido marcados por protestos por estudantes e pais contra o processo seletivo do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) que prevê a admissão de novos estudantes em cursos técnicos por análise de histórico escolar e sorteio em vez de aplicação de prova. Segundo a instituição, a análise de histórico será aplicada no caso das vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio; e o sorteio, para as vagas dos cursos técnicos concomitantes, subsequentes e da educação de jovens e adultos (Proeja). Em entrevista à CBN Vitória, a pró-reitora de Ensino do Ifes, Adriana Pionttkovsky Barcellos, detalha o processo seletivo. Ouça a entrevista completa: