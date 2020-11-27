Ifes: sorteio e análise de histórico para ingresso serão eletrônicos

Fachada do Ifes Vitória, na avenida Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Em 2021, por conta da pandemia do novo coronavírus, o ingresso de novos estudantes no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) será por análise do histórico escolar - no caso dos cursos técnicos integrados com o ensino médio, e sorteio - no caso de cursos técnicos concomitantes e subsequentes. Todo o processo se dará de forma eletrônica, através da internet.

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a diretora de Ensino Técnico do Ifes, Sanandreia Torezani Perinni, explicou a seleção.

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Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Sanandreia Torezani Perinni - 27-11-20

Segundo o Ifes, "o sorteio foi a opção para os cursos mencionados devido aos diferentes requisitos para entrada em cursos concomitantes, por exemplo, e pela dificuldade de realizar uma análise de histórico escolar uniforme, considerando que entre os candidatos a essas vagas específicas pode haver pessoas que concluíram os ensinos fundamental ou médio há um tempo considerável, ou que utilizaram recursos de equivalência, como a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja)".

Os detalhes a respeito do processo seletivo ainda estão sendo debatidos pela comissão organizadora, junto com as equipes de ensino da Reitoria e dos campi.