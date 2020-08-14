Ifes quer implantar polo de inovação nos galpões do IBC, diz reitor

Galpões do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, em Jardim da Penha Crédito: Vitor Jubini

No dia 12 de agosto, a CBN destacou que a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) decidiu iniciar estudos para promover a cessão de parte dos galpões do Instituto Brasileiro do Café - o IBC, localizado em Jardim da Penha, Vitória, para o Instituto Federal do Espírito Santo, conforme apuração da jornalista Vilmara Fernandes, da Redação A Gazeta/CBN. Nesta edição do Cotidiano, o reitor do Ifes, Jadir Pela, trouxe mais detalhes sobre o assunto e apontou como a instituição pretende utilizar o espaço. Ouça a entrevista!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Jadir Pela - 14-08-20

O reitor afirmou que o Ifes possui um projeto, apresentado à SPU, para utilizar a totalidade dos galpões do IBC. "É um espaço muito grande, onde vamos poder ofertar atividades relacionadas ao ensino, pesquisa, extensão e inovação. Um espaço, realmente, muito importante e que precisa ser utilizado", salientou.

"Apresentamos uma proposta de implementação de ações, principalmente, na área de ciência e tecnologia, além de inovação e empreendedorismo na área dos galpões. Mas se tivermos oportunidade de ocupar todo o espaço, também vamos integrar atividades de arte, cultura e esporte", disse Pela.

Segundo Jadir, o Ifes já possui um polo de inovação, mas que precisa ser ampliado, e os galpões do IBC são um espaço ideal. Na área, seriam estruturados laboratórios de prototipagem, impressão 3D e robótica, por exemplo, além de um polo de desenvolvimento para atividades de ensino à distância. "Nossa ideia não é transferir alunos, mas sim agregar novos espaços para o usufruto de toda a comunidade do Instituto", afirmou.

DIÁLOGO COM A COMUNIDADE