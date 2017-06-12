Iema fará revisão de tolerância para emissão de pó preto

O Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) vai rever o limite tolerado para emissão de pó preto no ar da Grande Vitória, de acordo com a diretora-presidente do órgão, Andreia Carvalho. A gestora informou, em entrevista à Rádio CBN, que esta revisão já está legalmente prevista. “Essa obrigatoriedade de revisão já está prevista em um decreto de 2013. Essa revisão vai depender de uma série de ações e estudos. Há necessidade de reduzirmos essas emissões”, declarou. Atualmente o limite tolerado é de 14g/m² a cada 30 dias.