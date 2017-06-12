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Iema fará revisão de tolerância para emissão de pó preto

Informação é da diretora-presidente do instituto, Andreia Carvalho

Publicado em 12 de Junho de 2017 às 12:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 jun 2017 às 12:43
O Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) vai rever o limite tolerado para emissão de pó preto no ar da Grande Vitória, de acordo com a diretora-presidente do órgão, Andreia Carvalho. A gestora informou, em entrevista à Rádio CBN, que esta revisão já está legalmente prevista. “Essa obrigatoriedade de revisão já está prevista em um decreto de 2013. Essa revisão vai depender de uma série de ações e estudos. Há necessidade de reduzirmos essas emissões”, declarou. Atualmente o limite tolerado é de 14g/m² a cada 30 dias. 
A diretora-presidente do Iema informou que o instituto está contratando uma auditoria para aferir se o controle de qualidade do ar feito pelas indústrias de mineração e siderurgia, para saber se esse monitoramento está de acordo com os padrões vigentes.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Andreia Carvalho - 12-06-17

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