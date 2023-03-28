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Ambiente

Iema é notificado para apresentar ações de monitoramento da qualidade do ar na GV

Ouça entrevista com o diretor-presidente do Iema-ES, Alaimar Fiuza

Publicado em 28 de Março de 2023 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 mar 2023 às 11:41
Em algumas regiões da Grande Vitória a incidência de pó preto é visível no chão e nos móveis
Em algumas regiões da Grande Vitória a incidência de pó preto é visível no chão e nos móveis Crédito: Arquivo
O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema-ES) terá prazo de 60 dias para tomar providências em relação ao prazo de medição do chamado pó preto na Grande Vitória. A recomendação foi feita pelo Ministérios Públicos Federal (MPF) e Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). Segundo as instituições, a decisão foi tomada após moradores da Grande Vitória relatarem que houve um aumento do “pó preto” em suas residências. Em nota informaram que, "os Ministérios Públicos recomendam que o Iema/ES apresente, em até 60 dias, proposta e cronograma para a instalação de uma rede automática de monitoramento de poeira sedimentável. O projeto deve considerar as melhores tecnologias, nacionais e internacionais, disponíveis que permitam o monitoramento - se possível identificação das fontes e/ou origem - e a resposta rápida de controle ao aumento da poeira em toda a Região Metropolitana de Vitória". Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do Iema-ES, Alaimar Fiuza, fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Alaimar Fiuza - 28-03-23.mp3

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