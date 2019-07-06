Idosos são principais alvos no golpe do "Posso ajudar?" no ES

O golpe do “Posso ajudar?”, que ganhou destaque no noticiário nas últimas semanas, merece a sua atenção. Estelionatários estão se passando por funcionários de bancos para aplicar golpes em clientes, na área de caixas eletrônicos. Em entrevista à CBN Vitória, a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), explicou como funciona a ação dos criminosos, e apontou como se proteger para evitar casos como esse. A conversa foi concedida ao jornalista Fábio Botacin.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Del. Rhaiana Bremenkamp - 11.14s - 06-07-19

A delegada explica que é possível que os golpistas não sejam do Espírito Santo, mas que costumam vir à agências capixabas para fazer as vítimas do golpe. Eles são vistos em imagens de outros locais fora da Grande Vitória. O golpe já foi relatado por pessoas em Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra e também em Piúma, no litoral Sul do Estado.