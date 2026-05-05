Idosos poderão participar de teste de vacina do Butantan contra a gripe no ES

Vacinação contra a gripe Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Butantan deu início à segunda fase de recrutamento de voluntários para o ensaio clínico da vacina adjuvada contra gripe em pessoas de 60 anos ou mais. Poderão participar moradores de nove estados brasileiros, entre eles o Espírito Santo. A nova vacina possui uma substância adicionada à sua composição com o objetivo de aumentar a proteção contra a gripe em idosos, que naturalmente possuem imunidade reduzida e são mais suscetíveis as complicações da doença. Quem explica sobre como vai funcionar o teste é a médica infectologista e coordenadora do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, Ana Paula Burian.

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NOVA VACINA

Essa é uma demanda do Ministério da Saúde para o Butantan. O Butantan já produz todas as vacinas de gripe que o SUS usa, o objetivo é desenvolver uma dose adjuvante que seja tão boa quanto a que está disponível no mercado privado.

COMO VAI FUNCIONAR

- metade dos pacientes tomam a vacina adjuvantada

- a outra metade toma a vacina de alta dose disponível no particular

- os pacientes serão acompanhados por seis meses.

- o sangue é colhido em três períodos: antes da vacina; 21 dias após a dose; 6 meses após a imunização

O IDOSO NÃO PODE PARTICIPAR SE...

- tiver recebido vacina contra a gripe nos últimos 180 dias

- fizer uso de medicamentos que reduzem a imunidade

- tiver sido internado nos últimos 90 dias

- tiver realizado transfusão de sangue ou imunoglobulinas recentemente

- possuir doença que baixa a imunidade (doenças autoimunes, hiv..)

- tiver histórico de câncer nos últimos 5 anos

COMO PARTICIPAR