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Saúde

Idosos poderão participar de teste de vacina do Butantan contra a gripe no ES

Ouça detalhes na entrevista com a médica infectologista, Ana Paula Burian

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 10:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 mai 2026 às 10:36
Vacinação contra a gripe
Vacinação contra a gripe Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil
O Instituto Butantan deu início à segunda fase de recrutamento de voluntários para o ensaio clínico da vacina adjuvada contra gripe em pessoas de 60 anos ou mais. Poderão participar moradores de nove estados brasileiros, entre eles o Espírito Santo. A nova vacina possui uma substância adicionada à sua composição com o objetivo de aumentar a proteção contra a gripe em idosos, que naturalmente possuem imunidade reduzida e são mais suscetíveis as complicações da doença. Quem explica sobre como vai funcionar o teste é a médica infectologista e coordenadora do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, Ana Paula Burian. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ana Paula Burian - 05-05-26.mp3
NOVA VACINA
Essa é uma demanda do Ministério da Saúde para o Butantan. O Butantan já produz todas as vacinas de gripe que o SUS usa, o objetivo é desenvolver uma dose adjuvante que seja tão boa quanto a que está disponível no mercado privado. 
COMO VAI FUNCIONAR
- metade dos pacientes tomam a vacina adjuvantada
- a outra metade toma a vacina de alta dose disponível no particular
- os pacientes serão acompanhados por seis meses.
- o sangue é colhido em três períodos: antes da vacina; 21 dias após a dose; 6 meses após a imunização
O IDOSO NÃO PODE PARTICIPAR SE...
- tiver recebido vacina contra a gripe nos últimos 180 dias
- fizer uso de medicamentos que reduzem a imunidade
- tiver sido internado nos últimos 90 dias
- tiver realizado transfusão de sangue ou imunoglobulinas recentemente
- possuir doença que baixa a imunidade (doenças autoimunes, hiv..)
- tiver histórico de câncer nos últimos 5 anos
COMO PARTICIPAR
Para participar do teste, tem que entrar em contato com o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais pelos telefone (27) 21250202 e (27) 997059378 

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