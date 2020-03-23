Idosos e profissionais de saúde começam a ser vacinados na GV

Começou nesta segunda-feira (23) em todo o Espírito Santo a campanha de vacinação contra a Gripe Influenza. Em Vila Velha, a imunização acontecerá de 8h às 16h, e se estende até 22 de maio. Esta primeira fase é destinada, prioritariamente, para idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, a Chefe da Imunização Municipal de Vila Velha, Waleska Cordeiro. É importante destacar que neste momento de prevenção ao coronavírus, as unidades de saúde não vacinarão contra a Influenza. Estão sendo colocados à disposição do público alvo pontos alternativos de vacinação como escolas, tendas em praças públicas, quadra esportivas. centros comunitários, Santuário de Vila Velha, Ginásio Tartarugão e Centro Municipal de Atenção Secundária (Cemas).

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Em Vitória, a campanha de vacinação contra a gripe funciona através de agendamento online pelo site da prefeitura de Vitória ou pelo aplicativo. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Saúde de Vitória, Cátia Lisboa, informou que no lugar da concentração das imunizações nas unidades de saúde, a campanha vai acontecer nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis). O 1° lote de 18 mil vacinas enviado pelo Ministério da Saúde já foi todo agendado e um novo lote chegará até esta quarta-feira (25).

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Em Cariacica, assim como das demais cidades, os idosos e profissionais da saúde têm prioridade na campanha de imunização contra a gripe influenza. No município, de acordo com a secretária Municipal de Saúde (Semus), Bernadete Coelho Xavier, para evitar aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde neste período de pandemia de coronavírus, a imunização acontecerá nestes primeiros dias em três pontos de vacinação exclusivamente contra a influenza. São eles: Escola Zaira Manhães de Andrade. Rua 15, s/n, em Nova Rosa da Penha 1; Escola EMEF São Jorge. Rua Principal, s/nº, em Rio Marinho. Escola EMEF Stélida Dias. Rua Bolivar de Abreu, nº 01, em Campo Grande. O funcionamento destas unidades será das 08 às 15h, de segunda-feira a sexta-feira.

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Na Serra, a campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza teve início nesta segunda-feira (23) pelos idosos e trabalhadores da saúde. Todas as unidades de saúde da Serra vão vacinar e foram criados pontos extras para evitar aglomerações, como explica em entrevista à CBN Vitória a superintendente de Vigilância em Saúde da Serra, Diane Alencar Moreira.

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